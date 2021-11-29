/663510/طلب-إحاطة-لوزير-التعليم-بسبب-منهج-الصف-الرابع-الابتدائي -ونائب-ارحموا-الطفولة-المصرية
تقدم النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي.
دوت الخليج
وأضاف الطويل في تصريحات له، أن مجلس النواب بشكل عام ولجنة التعليم والبحث العلمي، على وجه الخصوص تدعم تطوير منظومة التعليم في مصر والوصول إلى أفضل مستوى تعليم يعود بالتنمية والنهوض بالدولة المصرية لافتا إلى أن ما يحدث في منهج الصف الرابع، ليس تطويرا، يعد عبء على الطلاب وخاصة في هذه المرحلة من التعليم.
وقال الطويل في كلمته باللجنة "ارحموا الطفولة المصرية"، من هذا الضغط ومحاولات التجارب غير المدروسة في ملف التعليم، والتي تنعكس بالسلب على الأسرة المصرية وخاصة أولياء الامور التي تتحمل أعباء إضافية فوق ما يتحملون في حياتهم اليومية.
طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي ونائب «ارحموا الطفولة المصرية»
وأشار عضو لجنة التعليم، في طلب الاحاطة، أن منهج الصف الرابع يتضمن مواد تفوق استيعاب الطلاب ويشكل ضغط وحمل؛ ثقيل على الطلاب خاصة في ظل تطبيق نظام الامتحانات الجديد الغير معروف بالنسبة للطلاب ولا لأولياء الأمور مشيرا إلى أن منهج الرياضيات يحتاج إلى 60 ساعة تدريس في حين أن المتاح 25 ساعة فقط، هذا بالإضافة إلى أن المدارس غير مجهزة لتدريس المناهج الجديد خاصة في ظل نقص الإمكانيات و تداعيات فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي ونائب «ارحموا الطفولة المصرية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.