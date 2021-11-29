/663512/إصابة-12-شخص-في-تصادم-لـ-2-ميكروباص-ببني-سويف

وتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية،اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الشرقي القديم،أمام عزبة علي حمودة نطاق مدينة بني سويف، نتج عنه اصابة 12 من شخص،علي الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقلهم إلي اقرب مستشفي لأسعافهم.

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ،وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفي.

إصابة 12 شخص في تصادم لـ 2 ميكروباص ببني سويف

وعند الأنتقال والفحص تبين أن المصابين هم،اقبال حمدي زيدان 21 سنة طالبه بكلية طب جامعة النهضه كسر بالقدم اليسرى، رمزي حلمي يوسف 68 سنة جروح وسحجات بالجسم، دنيا علي حسنين 30 سنة جروح وكدمات بالصدر، مودة فتحي احمد 7 سنوات، مصابة جروح وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر الساق اليمني، مروان فتحي احمد 7 سنوات،مصاب كدمات وسحجات بالجسم، احمد حسن 35 سنة،مصاب كدمات وسحجات بالجسم، كريم وجيه محمد 19 سنة،مصاب اشتباه خلع بالكتف الايمن، الهام محمد سلطان 24 سنة،مصابة كدمات وسحجات بالجسم، حسن صلاح الدين فرحات 43 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، عائشه عرفات طه 41سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، سعاد ابو بكر عبد الرحمن 66سنة، مصاب جرح قطعي بالساعد الأيسر، أميره محمد طه 38 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

هذا وقد تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.