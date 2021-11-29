/663514/ضحية-لقمة-العيش-التصريح-بدفن-شاب-لقى-مصرعه-تحت-عجلات-لودر-بسوهاج

كثيرا من أبناء الصعيد يعملون في مقتبل العمر للكد على أنفسهم أو مساعدة والديهم، فنجد أطفال في سن الزهور لم يتجاوز أعمارهم أصابع اليد او تجاوزها بالقليل، يعملون في مهن صعبة لا يقدر عليها الصغار، ولكن تجبرهم الظروف على ذلك فيستمرون بها من أجل كسب قوت يومهم، بالرغم من مخاطر تلك المهن، ويرصد دوت الخليج التفاصيل. ولقى شاب في مقتبل العمر مصرعه اسفل عجلات لودر يعمل به داخل محجر بقرية العيساوية شرق بمركز أخميم جنوب شرق سوهاج، وتم نقل الجثة الى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ضحية لقمة العيش.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه تحت عجلات لودر بسوهاج

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد زير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من مستشفى أخميم المركزي بدخول شاب يدعى عبدالله ر م، 17 عام جثة هامدة. انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وبسؤال والد الشاب أكد أن أبنة يعمل في محجر على معدة لودر، قيادة المدعو احمد م ع 30 عام، وأثناء قيامه بتشحيم بعض أجزاء المعدة وسيرها للخلف اصطدم به مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية بالحادث.

وأفاد قائد اللودر بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتم محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة التى امرت بتسليم الجثة لذويهم وجاري استكمال التحقيقات في الحادث.

على جانب أخر

وتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية،اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الشرقي القديم،أمام عزبة علي حمودة نطاق مدينة بني سويف، نتج عنه اصابة 12 من شخص،علي الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقلهم إلي اقرب مستشفي لأسعافهم.

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ،وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفي.

إصابة 12 شخص في تصادم لـ 2 ميكروباص ببني سويف

وعند الأنتقال والفحص تبين أن المصابين هم،اقبال حمدي زيدان 21 سنة طالبه بكلية طب جامعة النهضه كسر بالقدم اليسرى، رمزي حلمي يوسف 68 سنة جروح وسحجات بالجسم، دنيا علي حسنين 30 سنة جروح وكدمات بالصدر، مودة فتحي احمد 7 سنوات، مصابة جروح وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر الساق اليمني، مروان فتحي احمد 7 سنوات،مصاب كدمات وسحجات بالجسم، احمد حسن 35 سنة،مصاب كدمات وسحجات بالجسم، كريم وجيه محمد 19 سنة،مصاب اشتباه خلع بالكتف الايمن، الهام محمد سلطان 24 سنة،مصابة كدمات وسحجات بالجسم، حسن صلاح الدين فرحات 43 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، عائشه عرفات طه 41سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، سعاد ابو بكر عبد الرحمن 66سنة، مصاب جرح قطعي بالساعد الأيسر، أميره محمد طه 38 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

هذا وقد تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.