/663516/مخالف لتوجيهات-الرئيس-طلب-إحاطة-بشأن-عدم تدبير-الاعتمادات-المالية-لترميم-مسجد-المحلى-بمدينة-رشيد

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة توجيهات فخامة الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب الذي انعقد بالإسكندرية والذي وجه سيادته بترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد وذلك لقيمة هذا المسجد الدينية والاثرية لدى اهالى مدينة رشيد حيث عانى مسجد المحلي الأثري برشيد لسنوات طويلة من الإهمال، فتوقفت فيه أعمال الترميم وترك تحت رحمة المياه الجوفية تنحر في أعمدته وأركانه.

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وأشار الجاهل في طلب الاحاطة إلى أن مشروع تطوير رشيد الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جاء خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية ليكون بمثابة قبلة الحياة لهذا المسجد المهم، الذي يعد واحدا من أهم الآثار بالمدينة.

طلب إحاطة بشأن عدم تدبير الاعتمادات المالية لترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد

ونوه أن المسجد تاريخ إنشاءه إلى 1134 هـ - 1721 م"، وينسب اسمه إلى الشيخ "على المحلي" المتوفى برشيد عام 901 هجريًا، لكن الى الآن لم تقم وزارة الأوقاف بصرف المستحقات المالية اللازمة لترميمه الى الشركة المنفذة، والبالغ قيمتها سبعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة واثنين وسبعون جنيها. (مرفق مستند رسمي)

واردف عضو مجلس النواب رغم توافر الاعتمادات ورغم توجيهات الرئيس لكن الى الآن لم يتم ترميم المسجد والذي أصبح مهدد بالانهيار نتاج عدم استكمال أعمال الترميم.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب. بسرعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى اعلن عنها بمؤتمر الشباب، وتدبير الاعتمادات المالية وصرفها للشركة المنفذة لترميم مسجد المحلى بمدينة رشيد حتى يتسنى استكمال أعمال الترميم ، وذلك لقيمة هذا المسجد الدينية والاثرية لدى اهالى مدينة رشيد.