/663517/الإفتاء-الزوجة-اللي-تكتشف-ان-زوجها-بيخونها-تستر-عليه-وتدعى-له-بالهداية

علقت دار الإفتاء على حكم خيانة الزوج لزوجته، وذلك بعدما استقبلت سؤال بشأن تصرف المرأة حين علمها بذلك.

دوت الخليج

وفى حديثها للإجابة على السؤال الوارد للدار، أكدت أنه عند علم الزوجه بخيانة زوجها له، أن له بالهداية ولا تفضحه، بل تستر عليه ولا تثير الأمر نهائيًا.

الإفتاء: الزوجة اللي تكتشف ان زوجها بيخونها تستر عليه وتدعى له بالهداية

وكانت دار الإفتاء، قد ورد إليها سؤال بشأن ما رد الفعل الأنسب للمرأة حين علمها بخيانة زوجها لها، وهو ما ردت عليه الدار قائلة:" على الزوجة الصالحة ألا تخرج سر زوجها وما يقع فيه من تقصير وهفوات وتذكره بالله عز وجل".

تعليق دار الإفتاء على خيانة الزوج

وفى تعليقه، أكد الشيخ محمود شلبي، على أن المرأة يلزم أن تتصرف حين علمها بخيانة زوجها لها بحكمة، حيث قال:" يلزم عليها أن تٌكثر من الاستغفار، والصلاة على النبي، وذكر الله.

وقدم أمين الفتوى بدار الإفتاء مصلحة الأسرة عن فسادها نهائيًا، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن العقاب يقع على الزوجه فى حالة حدوث ذلك.

كما أشار إلى أن يتصل بشأن دعوة المرأة للتريث ليس من شأنه تهميشها، بل تقديم مصلحة الأسرة على نفسها.

وكانت العديد من القصص الصحفية قد تناولت ما جاء بشأن وقوع شجار يفضي إلى الموت فى بعض الأحيان بين الرجل وزوجته.