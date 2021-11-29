/663519/محافظ-البحيرة-يتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-بمركز-أبو-حمص

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية اليوم بمركز ابو حمص لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن مبادرة حياة كريمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث استهل الجولة بتفقد مركز شباب السلام بقرية دمسنا المقام على مساحة ٥٢٩٠م٢ وسيضم كافة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة لتقديم كافة الخدمات لشباب القرية

من الجدير بالذكر أن مركز ابو حمص يشهد تنفيذ ٢٨ مركز شباب و جارى تنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع متنوع بواقع ( ٢٩ مدارس - ٣٧ وحدة صحية مركز طبى - ٢٦ مشروع صرف - ١٢ مياه شرب - ١٢ كهرباء - ١٨ طرق - ٦ تضامن- ٨٦ مشروع تأهيل و تبطين ترع ورفع كفاءة كبارى رى ) ومخطط تطوير ٧٧٠ منزل ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظ البحيرة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز أبو حمص

وأكد محافظ البحيرة على أهمية مبادرة فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات .

وأضاف المحافظ أن البحيرة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ، مشيراً إلى اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على كافة الأعمال وكذا التنسيق والمتابعة مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمني المحدد لها بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم .

مشروعات حياة كريمة في البحيرة

ورافق محافظ البحيرة خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة ابو حمص الدكتور ابراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة وفريق الإشراف والمتابعة لمبادرة حياة كريمة بالهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية العسكرية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.