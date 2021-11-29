/663520/طارق-الطويل-يقدم-طلب-إحاطة-لوزير-التعليم-بسبب-منهج-الصف-الرابع-الابتدائي ارحموا-الطفولة-المصرية

دوت الخليج

وأضاف الطويل في تصريحات له، أن مجلس النواب بشكل عام ولجنة التعليم والبحث العلمي، على وجه الخصوص تدعم تطوير منظومة التعليم في مصر والوصول إلى أفضل مستوى تعليم يعود بالتنمية والنهوض بالدولة المصرية لافتا إلى أن ما يحدث في منهج الصف الرابع، ليس تطويرا، يعد عبء على الطلاب وخاصة في هذه المرحلة من التعليم.

طارق الطويل يقدم طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي

وقال الطويل في كلمته باللجنة "ارحموا الطفولة المصرية"، من هذا الضغط ومحاولات التجارب غير المدروسة في ملف التعليم، والتي تنعكس بالسلب على الأسرة المصرية وخاصة أولياء الامور التي تتحمل أعباء إضافية فوق ما يتحملون في حياتهم اليومية.

وأشار عضو لجنة التعليم، في طلب الاحاطة، أن منهج الصف الرابع يتضمن مواد تفوق استيعاب الطلاب ويشكل ضغط وحمل؛ ثقيل على الطلاب خاصة في ظل تطبيق نظام الامتحانات الجديد الغير معروف بالنسبة للطلاب ولا لأولياء الأمور مشيرا إلى أن منهج الرياضيات يحتاج إلى 60 ساعة تدريس في حين أن المتاح 25 ساعة فقط، هذا بالإضافة إلى أن المدارس غير مجهزة لتدريس المناهج الجديد خاصة في ظل نقص الإمكانيات و تداعيات فيروس كورونا.