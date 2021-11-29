/663521/صاحب-مهرجان-شيماء-يطالب-هاني-شاكر-بالانضمام-للنقابة-عايز-فني-يوصل-للناس

تصدر كليب «شيماء» الذي يؤديه شاب يدعي يوسف سوسته، محركات البحث وحاز علي اهتمام راود السوشيال ميديا، محققًا الالآف المشاهدات في وقت قصير جدًا نظرًا لغرابته.

دوت الخليج يرصد طلب انضمام يوسف سوستة مؤدي كليب «شيماء» الانضمام لنقابة المهن الموسيقية.

وطالب يوسف سوستة، الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بالسماح له بالانضمام للنقابة، قائلًا: "أنا عايز الناس تستفيد من فني".

فكرة كليب مهرجان «شيماء»

وفي الفديو يظهر مغني مهرجان شيماء مستلقيًا على أحد الشوارع المهجورة، وهو يرتدي ملابس ممزقة وبجانبه سيارة قديمة مستهلكة، مع القيام ببعض الحركات التي أثارت سخرية من شاهدوها.

وقضى مغني المهرجان الفيديو كليب كاملاً وهو يبحث عن شيماء أسفل السيارات المصطفى على جانبي الشارع، ليعثر في النهاية عليها أسفل إحدى السيارات ليتضح في النهاية أن شيماء هي «بطة».

كليب شيماء يحقق نجاحًا ساحقًا

وتخطى عدد مشاهدات فيديو كليب مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش» 400 ألف مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في 24 نوفمبر 2021.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو كليب مهرجان شيماء، وعلق أحدهم قائلاً: الناس دي ناوية تجيب أجل هاني شاكر، وأضاف أحد رواد موقع فيس بوك: اصحوا يا جماعة الأيام السوداء وصلت.

كلمات كليب مهرجان شيماء

وجاءت كلمات مهرجان شيماء لـ يوسف سوستة، والتي كتب كلماتها وقام بتوزيعها بنفسه:

شيماااء.. شيمااااء .. آشوشووو .. شيماااء شيماااء

جاجاجاجاجا.. في الشارع والحواري ماشي وانا مش داري

الحب بيجي بالإيه.. بقيت اقول مواويل

شيماء آآه شيماء آآه عين يا ليل يا ليل

شيماااااء سيدي يا ليل يا ليل.. احب رجولة جدعنة آه ليل يا ليل يا ليل ضيعت عمري عشانها وانا لسه زي ما انا آه آه آه لوحدي واي

شيماء.. شيماء.. شيماء

حبيبتي يا اللي خايفة مني ارجعي لي.. متخافيش

شيماااااء آشوشو.. شيماااء شيماااء

يا خاينة بعتي ليه؟ اصحى بابا

انا وحش ولا ايه.. ازيك من غير سلامات

نسيتي كل اللي فات مش هفتح الدوسيهات حتى لما بتيجي على بالي بتفرج عالسيديهات.. شيماااء شيماء

مش ماشية بالرخامة ولا ماشية بالغتاتة شيماء عايزة اللي يفهمها وتاخدها تاتا تاتا آه تاتا تاتا تاتا