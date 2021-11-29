رئيس قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورحب المحافظ بمستشارى هيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام، وأشاد بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة لإقامة هذه الدورة المميزة التي تهدف إلى صقل مهارات العاملين فى الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء ما سيكون له مردود جيدًا فى رفع كفاءة العمل. وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن تدشين دورة تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية بالإسكندرية تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضاف أنه تم عقد تلك الدورات التدريبية فى 5 محافظات أخرى الغربية والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنصورة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الدورات هي رفع كفاءة السادة العاملين بالإدارات القانونية، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية.

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