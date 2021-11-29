شكرى يشارك فى المنتدى الإقليمى السادس ‎للاتحاد من أجل المتوسط

جدة - نرمين السيد - ‏يشارك ‎سامح شكرى وزير الخارجية، فى المنتدى الإقليمى السادس ‎للاتحاد من أجل المتوسط لدفع التعاون بين ضفتى المتوسط فى العديد من المجالات لا سيما البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص العمل، والتحول الرقمى، فى برشلونة.





كان شكرى التقى‏ ‏قُبيل بدء اجتماعات المنتدى الإقليمى السادس للاتحاد نظيره وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن لبحث مجالات التعاون المشترك. ‎والتقى نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألبارس، صباح اليوم الإثنين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخى والنقل والصحة والسياحة وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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