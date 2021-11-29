كلمة وزير الخارجية فى المنتدى الإقليمى السادس للاتحاد من أجل المتوسط

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة

خوسيه مانويل ألباريز، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون بمملكة إسبانيا الصديقة،

أيمن الصفدى، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،

جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى،

ناصر كامل، سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط،

الوزراء،

السيدات والسادة،

اسمحوا لى بداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة مملكة إسبانيا، والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد على جهودهم لعقد المنتدى الإقليمى السادس للاتحاد، وحرصهم على تحقيق مزيد من التواصل والتفاعل بين وزراء الدول الأعضاء بتأمين أفضل ظروف ممكنة للقائنا الفعلى اليوم فى برشلونة.

ولعلى أنتهز هذه الفرصة للإشادة بجهود أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد فى تأمين استمرارية أنشطة الاتحاد وتعزيز العمل المتوسطى بالرغم من التحديات غير المسبوقة والمتصلة بجائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.

الشركاء الأعزاء،

نصل اليوم إلى عقد النسخة السادسة من هذا المنتدى تعزيزاً لقيمة التعاون الأورو-متوسطى اعتماداً على القواسم المشتركة فيما بيننا والتزامنا بدوره فى تعزيز التعاون الإقليمى فى المنطقة، تأسيساً على مبادئ الملكية المشتركة والشراكة المتساوية وتحقيق التوازن بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله بما فيه صالح الجانبين.

الشركاء الأعزاء،

لقد توافقنا خلال المنتدى الماضى على أولويات خمس للتعاون المستقبلى، البيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب خصوصًا فى إطار الاقتصاد الأزرق، والإدماج الاجتماعى والمساواة، والتحول الرقمى والحماية المدنية، وهى أولويات تتسق مع استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفى إطار عملنا المشترك على أساس هذه الأولويات، فقد استطاع الاتحاد من أجل المتوسط، وبرغم تحديات الجائحة، تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته، وعقد عدد من الفعاليات المهمة ومن ضمنها استضافة مصر للمؤتمر الوزارى الثانى للبيئة.. إذ بعث "إعلان القاهرة" لمؤتمر جلاسجو برسالة تأكيد أهمية التعاون الإقليمى، وليذكِّر بالمسئوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولى، وبضرورة تقديم الدعم للدول النامية فى سعيها نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها فى إطار اتفاق باريس.

ولعلى أنتهز فرصة اجتماعنا اليوم للتأكيد مجدداً على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولى لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخى، وحرصها على التنسيق مع كل الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى تشرف مصر باستضافته فى مصر فى 2022.

وعلى ضوء الأولويات التى توافقنا عليها فى المنتدى الماضى كذلك، فلا يفوتنا التأكيد مجددًا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحاور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل فى دول جنوب المتوسط أخذًا فى الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتى تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمى لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمى فى المنطقة.

الوزراء

الشركاء الأعزاء،

لا شك أن تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة سيكون أكثر يسراً وإثماراً حال التمكن من إرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفى هذا الإطار يواكب المنتدى الحالى مرور ثلاثين عاماً على مؤتمر مدريد للسلام. أتذكر كيف كانت الطموحات والآمال كبيرة فى مدريد منذ ثلاثين عاماً لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى والوصول لسلام دائم وعادل وشامل فى المنطقة، فلعلنا نستلهم بمناسبة هذه الذكرى روح مدريد، وندعو كل الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التى ما تزال فى القلب من مسببات عدم الاستقرار فى جوارنا الإقليمى، الأمر الذى يتطلب سرعة استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولى وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفى مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية.. كما تبذل مصر العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

السيدات والسادة،

إننا ما نزال عند التزامنا بما اتفقنا عليه فى المنتدى الماضى فى ذكرى اليوبيل الفضى لعملية برشلونة وضرورة إحياء فلسفتها، والعمل على إيجاد التكامل المأمول بين سلالها الثلاث، السياسية والإنمائية والثقافية.. فتحقيق الاستقرار والتنمية فى منطقة المتوسط يصعب تصوره بدون تعزيز التواصل الفكرى والثقافى بين شعوبها باعتباره أداة رئيسية لمواجهة الظواهر السلبية المستجدة على ضفتى المتوسط من عنف وتطرف وعنصرية وكراهية للآخر.

ولعلى فى هذا السياق أعرب عن تقديرنا للدور المهم الذى تضطلع به مؤسسة "آناليند" للحوار بين الثقافات والتى تستضيفها مدينة الإسكندرية باعتبارها الجسر الحقيقى للعمل الثقافى المتوسطى، وعن إيماننا بقدرة المؤسسة على تعزيز العمل الإقليمى لمكافحة تلك الظواهر السلبية، متمنيًا كل التوفيق للرئاسة الجديدة للمؤسسة فى القيام بمهامهما، مؤكدًا استمرار دعمنا لها واعتزازنا باستضافة مقرها على أرض مصر.

الشركاء الأعزاء،

لا يسعنى ختاماً إلا أن أكرر تقديرنا للدور الذى يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط، وأن أعرب عن تطلعنا لمزيد من تفعيل دوره فى تنسيق جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة، والتزامنا بتقديم الدعم الكامل له تحقيقاً لغاياتنا المشتركة فى إطاره.