إسبانيا تهنئ مصر على استصافة قمة المناخ المقبلة

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألبارس، بإسناد تنظيم المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27) العام المقبل إلى مصر، مهنئًا القاهرة على استضافة هذا المؤتمر المهم.





جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها خوسيه مانويل ألبارس، أمام منتدى وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد اليوم الإثنين ببرشبونة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكد وزير خارجية إسبانيا أهمية قضية المناخ لاسيما بالنسبة لمنطقة المتوسط، منوها بمؤتمر البيئة والمناخ الذى عقد الشهر الماضى بالقاهرة والذى اتفق على آليات وسياسات قبل التوجه إلى قمة المناخ التى عقدت مطلع نوفمبر الجارى بغلاسكو.

وأضاف أن الأزمة المناخية تؤثر على العديد من بلدان المتوسط، مشيرا إلى الحرائق التى شهدتها عدد من بلدان منطقتنا مثل اليونان والجزائر، والتى تخطت القدرات الوطنية إلا أننا تعاملنا معها بكل الطرق الممكنة، مقترحًا اتخاد آليات دفاع مشترك ضد الحرائق ومعالجة تلك الأزمات لكى نضمن للأجيال القادمة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أهمية العمل المشترك واستعادة التوازن لاسيما فى ظل أزمة جائحة كورونا التى طالت جميع البلدان وأثرت على التنمية المستدامة والتكامل الاجتماعى والحماية المدنية.

وقال وزير الخارجية الإسبانى إن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد يعد فرصة لبحث تداعيات جائحة كورونا التى أصابتنا وأثرت فينا والتى تمثل كذلك تحديًا غير مسبوق.

وأكد ضرورة التعافى الاقتصادى من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة، مضيفًا أن الاتحاد من أجل المتوسط يتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لحماية منطقة المتوسط.

ورحب خوسيه مانويل ألبارس، بمشاركة جامعة الدول العربية بالمنتدى الإقليمى، مشددًا على ضرورة أن يعمل الاتحاد من أجل المتوسط على توسيع الشراكة مع المنظمات والمؤسسات الأورومتوسطية وأن نشترك معًا فى العمل، موضحًا أن ذلك أحد أهداف الأجندة الجديدة لسياسة الجوار الجنوبى.

واختتم الوزير كلمته قائلًا: "إننا نحتفل سويًا بهويتنا المتوسطية المتعددة - فى إشارة إلى يوم المتوسط الذى تم الاحتفال بنسخته الأولى اليوم - والتى يجب أن تجعلنا أكثر تعاونًا من أى وقت مضى لكى نستطيع أن نقدم للجميع مستقبل أفضل".