حصاد جهاز حماية المستهلك فى أسبوعين.. 163 حملة بـ20 محافظة

جدة - نرمين السيد - وشن الجهاز خلال هذه الفترة (163 حملة) فى (20 محافظة )، أسفرت عن تحرير (982 محضر) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021 وبيانها كالتالى:

1. فرع المنوفية:

ضبط 87 ألف قطعة من البسكويت والشيكولاته والكاكاو الخام مجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية وبدون فواتير شراء ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط (2000 شمعة ) فلاتر مجهولة المصدر بأحد شركات فلاتر المياه.

وتم ضبط كميه من الدهانات ومشتقاتها مجهولة المصدر، وتحرير (13 محضر) لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

كما تم ضبط كميه من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستخدام الآدمى وغير مدون عليها أى بيانات إنتاج أو صلاحية، كما تم ضبط كميات كبيرة من عبوات مشروب للطاقة مستورد بدون أى مستندات تدل على مصدرها بإجمالى (49500عبوة ).

2. فرع كفر الشيخ:

تحرير ( 66 محضر) لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وتحرير( 38 محضر) لعدد من معارض السيارات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك.

وتحرير عدد (2محضر) للغش التجارى لأحد محلات السوبر ماركت لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم ضبط مواد غذائية مستوردة بأحد المخازن بدون فواتير تدل على مصدرها أو سداد الرسوم الجمركية عنها.

3. فرع البحيرة:

ضبط كميات كبيرة من المنظفات والمواد الغذائية وأربعه طن مخلل غير محتفظ بخواصه الطبيعية ويظهر عليه علامات التلف والفساد و(3طن) ملح مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية وكمية من السجائر المستوردة بدون بندرول وزارة المالية.

كما تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبيع أدوية محظور بيعها خارج مستشفيات وزارة الصحة بالإضافة إلى ضبط عدد سبعة منشآت طبية تدار بدون ترخيص.

وتم ضبط كمية كبيرة من الطحينة والزيوت داخل عبوات بلاستيكية مستعملة ويوجد بداخلها حشرات نافقة داخل معصرة للزيوت وتم تحرير المحضر اللازم.

وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض محلات الصاغة وبيع المشغولات الذهبية لعدم وجود دفتر فواتير ضريبية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وضبط عدد من المحلات التجارية تدار بدون ترخيص.

4. فرع سوهاج:

ضبط كمية كبيرة من المخلل مجهول المصدر بأحد المصانع لتعبئة المخلل به تغير فى الخواص الطبيعية ويصدر عنه رائحه كريهة دليل على التعفن، وضبط كمية من الأدوية المخدرة وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بأحد الصيدليات وكمية من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بالدفاتر الخاصة بذلك.

كما تم ضبط كمية من حلوى المولد مجهولة المصدر بأحد محلات بيع حلوى المولد بالإضافة إلى عدم وجود بيانات عن فترة الصلاحية، تم ضبط 25 ألف عبوة من مشروب سكرى (مياه غازية) مجهولة المصدر وبدون بيانات بأحد ثلاجات المواد الغذائية، وضبط أحد مراكز تعبئة السكر به (11 طن) من السكر مجهول المصدر وبدون فواتير شراء ومعبأ ناقص الوزن.

كما تم تحرير (5 محاضر) ضد عدد من محلات الجزارة والأدوات المنزلية ومحلات قطع الغيار لعدم الإعلان عن الأسعار وفقاً لقانون حماية المستهلك.

تم ضبط عدد (2 مركز ) للعلاج الطبيعى وعدد من الصيدليات لحيازة أجهزة طبية غير مصرح بإستخدامها وكيماويات منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر وممنوع تداولها خارج المنظومة الصحية الحكومية، وتم ضبط عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، وتحرير المحاضر اللازمة.

5. فرع الشرقية:

تحرير (6 محاضر) لمحطات بنزين لعرضها منتجات خاصة بالتعقيم منتهية الصلاحية و(13محضر) لمحالّ بيع أدوات كهربائية وموبايلات ومحلات تجارية وذلك لبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على عدد من الصيدليات تبين إدارتها بدون ترخيص ولايوجد بها طبيب مسئول وتم المرور على عدد من محلات بيع الأدوية البيطرية، وتلاحظ عدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وفى مجال المواد الغذائية تم تحرير عدد من المحاضر لبعض محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على اللحوم المعروضة، وكذلك تحرير عدد من المحاضر لبعض المحلات التجارية ومحطات تموين السيارات لعدم الإعلان عن أسعار زيوت السيارات طبقاً لقانون حماية المستهلك.

6. فرع المنيا:

ضبط كمية كبيرة من الألبان الفاسدة الغير صالحه للإستهلاك الآدمى تصل إلى (9 طن ألبان) كما تم ضبط مستودع لتجميع زيوت الطعام مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط كميه من اللحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم حمل شهاده صحيه، وضبط طن من ملح الطعام منتهى الصلاحية.

7. فرع بورسعيد:

تحرير (7 محاضر) لمعارض سيارات لعدم التزامهم بالإعلان عن الأسعار وفقاً لقرار جهاز حماية المستهلك وضبط أحد مكاتب الشحن لعدم وجود ترخيص.

وتم ضبط (55 طن ) من الأعلاف الحيوانية الغير صالحة للإستخدام ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات خاصة بالصلاحية أو تاريخ الإنتاج، كما تم مد نشاط الفرع إلى محافظة دمياط المجاورة، وتم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر لأحد محلات بيع الدراجات النارية يضع لافتة بأنه موزع معتمد لإحدى العلامات التجارية بالمخالفة للحقيقة.

8. فرع السويس:

تم ضبط مصنع لمنتجات الألبان يعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط كمية من اللحوم المصنعة الغير صالحة للاستخدام الآدمى بأحد محالّ السوبرماركت.

وتم المرور على عدد من المحلات فى نطاق المحافظة وتم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع، وعدم وجود سجل تجارى لبعض المحلات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة لإتخاذ شئونها.

9. فرع الفيوم:

تحرير (11 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارة، وتحرير (12 محضرا) لعدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال والإسترجاع والذبح خارج المجازر الحكومية.

تم تحرير (4 محاضر) لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية، وتم المرور على محلات بيع الأجهزة الكهربائية والملابس للمراقبة على جدية تنفيذ تخفيضات الجمعة البيضاء.

10. فرع القليوبية:

تحرير عدد (14 محضرا) لعدد من معارض السيارات وذلك لعدم الإلتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارة.

وتم استهداف مركز المستحضرات التجميل فى نطاق المحافظه إشتهر بعرض منتجات مجهولة المصدر، وتؤدى لأضرار جسيمة لمن يستخدمها، وتم ضبط (4500 قطعة) مستحضرات طبية وتجميل مجهولة المصدر، تم التحفظ عليها وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لفحصها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لإتخاذ شئونها.

11. فرع بنى سويف:

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب وضبط أجهزة وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى وكمية كبيرة من الكبسولات والأعشاب والمستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة بأحد المراكز الطبية الغير مرخصة، بالإضافة إلى غلق وتشميع (7 مراكز) للدروس الخصوصية تعمل بدون ترخيص ومخالفة الإجراءات الإحترازية، وتحرير( 8 محاضر) لمعارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

كما تم غلق وتشميع عدد (2مركز ) للدروس الخصوصية، وعدد (2 أكاديمية) للتمريض يعملون جميعًا بدون ترخيص وبدون إتباع الإجراءات الإحترازية، وتم تحرير محاضر لمعامل تحاليل للعمل بدون ترخيص ومحضر لإحدى المستشفيات لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية.

12. فرع الإسكندرية:

ضبط ( 26 معرض) سيارات مخالف لقرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن أسعار وبيانات السيارات والتحفظ على كمية من الهواتف والملابس مجهولة المصدر بعدد من المحلات التجارية، وتطبيق عقوبة الغرامه الفوريه ضد 13 محل تجارى لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، وضبط( 4 محال تجارية) متعددة النشاط التجارى وذلك لعدم وجود ترخيص.

تم المرور على عدد كبير من المحلات التجارية للتأكد من إلتزامها بشروط وتعليمات فترة تخفيضات الجمعة البيضاء والتأكد من وضع السعر الحقيقى قبل التخفيض وبعده، وتحرر عن ذلك (41 محضر) للمحلات المخالفة.

13. فرع أسيوط:

تحرير (17 محضر) ضد عدد من معارض السيارات لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار وبيانات السيارات.

وضبط كمية من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى بعدد من المحلات والمطاعم وتحرير (29 محضر) ضد عدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص.

تم المرور على عدد من الكيانات التجارية وتبين قيام عدد من المحلات بمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم المرور على عدد من محلات الجزارة وضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وبها تغير فى خواصها الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

14. فرع قنا:

غلق ( 7 مراكز) طبية وعيادات ومعامل ومراكز أشعة وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بأحد محلات المستلزمات الطبية.

وتحرير (4 محاضر) متنوعة لعدد من الكيانات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وللذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

15. فرع أسوان:

تحرير (16 محضر) لعدد من معارض السيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك (رقم 155 لسنة )2021 بشأن الإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارات.

وضبط كمية من مصنعات اللحوم داخل سوبر ماركت بدون بيانات صلاحية وبها تغير فى خواصها الطبيعية.

16. فرع الإسماعلية:

ضبط (5 أطنان) شعير أرز و(250 كجم ) بلح عجوة تستخدم فى صناعة الأعلاف بأحد المخازن بها تغير فى الخواص الطبيعية وتفوح منها رائحة غير مألوفة، كما تم تحرير (11 محضر) لعدد من معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية للسيارات وتحرير (7 محاضر) لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

17. فرع جنوب سيناء:

غلق منشأتين للسياحة إدارياً لعدم وجود تراخيص وتحرير ( 72 محضرا) لعدم وجود شهادات صحية و(16 محضر) لنقص الإشتراطات الصحية أثناء التفتيش على المنشآت السياحية.

وكذلك تم ضبط كمية من السجائر المهربة جمركيا وتم تحرير( 25 محضرا) لعدد من المنشآت التجارية وذلك للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار.

وغلق فندق لمخالفته قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية، وتحرير محاضر لعدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وضبط خمور مستوردة لم يسدد عنها الرسوم الجمركية وملصق عليها بندرول مزور، كما تم ضبط (7 طن ) دقيق مجهول المصدر، وضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومياه معدنية مغشوشة وليس عليها بيانات إنتاج أو صلاحية.

18. فرع الدقهلية:

ضبط ( 33 طنا) من الزيت والسكر مجهول المصدر بأحد مصانع تعبئة المواد الغذائية وضبط ( 3 أطنان) شاى وينسون ونعناع وكركديه بأحد مصانع تعبئة المواد الغذائية التى تستخدم علامات تجارية غير مملوكة لها، كذلك ضبط مصنعين للمنظفات به(11 طن) خامات مجهولة المصدر، وكذلك تم ضبط (21 طن) دقيق مدعم تم التعامل علية خارج المخابز المخصص لها.

وتم ضبط مصنع لمواسير المياه والصرف الصحى يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير ويستخدم خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على (27 طن) مواد خام، كما تم التحفظ على (4800 عبوة ) بلسم وشامبو بأحد مصانع مستحضرات التجميل، وضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرات غير مسجلة فى الدفاتر الخاص بها.