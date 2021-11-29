جدة - نرمين السيد - يشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فقرة غنائية بعنوان "أرض السلام" خلال فعاليات افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية بحضور دولى كبير.





ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية. والمعرض يضم 21 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح. كما يشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال. ويأتى المعرض فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يشهد أغنية «أرض السلام» خلال افتتاح «إيديكس 2021» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.