وزير الدفاع: القوات المسلحة كانت وما زالت الحصن الأمين لمقدرات الأمة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن هذا التجمع الكبير فى معرض "إيدكس 2021" يتيح الفرصة لعرض نظم التسليح، وأحدث ما وصل إليه العلم العسكرى، وسيخلق مجتمعًا عسكريا ينمى العلاقات بين الدول.





وأضاف خلال افتتاح فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيدكس 2021" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الواقع يؤكد أنه لا بد للسلام من قدرات تحميه، مشددا على أن منظومة الدفاع والتسليح تمثل حصن الاستقرار للدول والشعوب وهذا التجمع يتيح الفرصة لعرض أحدث الصناعات العسكرية. وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة المصرية، كانت وما زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة فى عالم يموج بالصراعات، وسيظل هذا الجيش حارسا لهذا الوطن، محافظا على أمنه واستقراره.

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