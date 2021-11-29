تعاون بين الوادى الجديد والإسكان الاجتماعى لتنفيذ وحدات متنوعة بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - وقع محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، مع الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد، مذكرة تعاون جديدة لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة فى عدة مدن بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير السكن الملائم للمواطنين.





وقال الزملوط إن المذكرة تهدف إلى تنفيذ 300 بيت ريفى بمساحة 90 مترًا فى مدن (الفرافرة، باريس، بلاط) ، وتنفيذ 48 وحدة سكنية فى مدينة الداخلة، بالإضافة إلى تنفيذ 120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، وذلك للحاجزين الحاليين الذين تقدموا بإقرارات بالموافقة على استكمال حجز الوحدات السكنية طبقًا للأسعار الجديدة.

وأضاف أن الدولة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان من خلال تنفيذ وحدات سكنية متنوعة فى مختلف مدن المحافظة، مشيرا إلى أن توقيع المذكرة يأتى تلبيةً لاحتياجات المواطنين فى المحافظة من المسكن الملائم، وهو ما تسعى إليه المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفيره للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة وتوجهها بتوفير المسكن الملائم للمواطن المصرى فى كافة محافظات الجمهورية، مشددًا على أن المحافظة سوف تعمل على تقديم التسهيلات الممكنة للانتهاء من تنفيذ كافة بنود المذكرة.

من جانبها، قالت مى عبد الحميد إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان بيع عدد من الوحدات السكنية المختلفة بمحافظة الوادى الجديد، والذى يتضمن تنفيذ عدد 300 بيت ريفى، وذلك فى إطار الدور الحيوى الذى يلعبه الصندوق فى توفير المسكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.

وأضافت أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ الوحدات السكنية المختلفة التى تتضمنها المذكرة التى تم توقيعها، على أن يتم طرح هذه الوحدات بسعر 300 ألف جنيه يكون قابلا للزيادة بنسبة 10%.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن مقدم الحجز سيكون فى حدود 15%، يتم سداده على دفعات خلال فترة إنشاء الوحدات السكنية، كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى يخصم من ثمن الوحدة، بينما يتم تمويل باقى ثمن الوحدة بنظام التمويل العقارى المدعوم فى مدة تصل إلى 30 عامًا بسعر فائدة 3% تحتسب على أساس متناقص.