الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان ”مصر القوة والسلام”.. فيديو

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان: "مصر.. القوة والسلام". ويستمر المعرض على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الاثنين إلى الخميس.

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