أبرز إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل

اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 8 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية خلال عامين . 5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد. 1.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر. 1.2 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الإسماعيلية.

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