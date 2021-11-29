رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، قائلآ: "ارحب بكم واقدم التهنئة على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد وللتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض". وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية: "أتمنى لكم التوفيق.. وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من السنة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: التواجد الضخم فى معرض إيديكس 2021 يعكس قوة الشركات المشاركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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