توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة ، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في التدريب والبحوث والاستشارات، وأوجه التعاون القائمة في المجالات ذات الصلة، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الجانبين.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعمل على تعزيز العلاقة بين الاكاديمية وهيئة قضايا الدولة، مؤكداً أنّ الأكاديمية تسعى عبر تخصصاتها وكلياتها إلى التميز في جودة التعليم وخدمة المجتمع، إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبّي متطلبات وحاجات سوق العمل.

وخلال اللقاء، أجرى المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، جولة في أروقة الأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، واطلع على أقسام المجمع، ودوره في التعليم والتدريب البحري.

وأبدى المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس، هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له إعجابه بما وصلت إليه الأكاديمية من تطور وتقدم في كافة الأصعدة، وأشاد بما تحمله من رؤية ورسالة وأهداف تصب في خدمة الفرد والمجتمع والوطن العربي.