برعاية "طلعت مصطفى".. معرض مدينتي للكتاب يستضيف أكثر من 40 دار نشر خلال دورته الأولى

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يستضيف معرض مدينتي للكتاب خلال دورته الأولى التي تنطلق غدًا الثلاثاء عدد من ابرز واهم دور النشر والتوزيع والترجمة المصرية، التي ستشارك في فعاليات المعرض بعشرات العناوين لنخبة من الكتاب والباحثين.
ويشارك في المعرض الذي ينطلق تحت شعار «القراءة كالماء والهواء» اكثر من 40 دار نشر وتوزيع على راسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة الأهرام، ودار الشروق، والدار المصرية اللبنانية، ودار نهضة مصر للنشر، مكتبات سور الأزبكية، ومؤسسة إبداع للترجمة والنشر، فضلا عن عشرات مؤسسات النشر الأخرى.
ويقام معرض مدينتي للكتاب بالحديقة المركزية بالمدينة "سنترال بارك"، حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل، بالتعاون بين شركة نيو دايمنشنز، واتحاد الناشرين المصريين، بدعم من مجموعة طلعت مصطفى.
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