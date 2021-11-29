الرئيس السيسي يشكر القائمين على معرض إيديكس 2021: جهد يعكس منظرا رائعا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021": "أتمنى التوفيق لكل الشركاء في إيديكس.. شكرا جزيلا".
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