الرئيس السيسي يشكر القائمين على معرض إيديكس 2021: جهد يعكس منظرا رائعا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى القائمين على عملية تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، قائلا: "أشكر القائمين على هذا المعرض والجهد المبذول الذى يعكس منظر أكثر من رائع".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021": "أتمنى التوفيق لكل الشركاء في إيديكس.. شكرا جزيلا".