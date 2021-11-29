/663528/بتكلفة-14-مليون-جنيهمحافظ-البحيرة-يتفقد-تطوير-مدرسة-الشهيد-عبد-الله-إبراهيم

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولته التفقدية بمركز أبو حمص ، حيث تفقد مدرسة ابراهيم شكر بقرية ذكى افندى التى تم تطويرها وزيادة سعتها واضافة دور يحتوى على ٦ فصول بتكلفة ١.٤ مليون جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واطمئن على انتظام سير العملية التعليمية وموقف توزيع الكتب والتغذية المدرسية على التلاميذ.

بتكلفة 1.4 مليون جنيه..محافظ البحيرة يتفقد تطوير مدرسة الشهيد عبد الله إبراهيم

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم . وأشار أن البحيرة كان لها نصيب وافر من المبادرة الرئاسية لخدمة أكثر من ٥٠ ٪ من ابنائها حيث يتم تطوير وتنمية ٦ مراكز بالكامل بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع وتشمل تنفيذ اكثر من ٨٠٠٠ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية

ورافق محافظ البحيرة خلال الجولة المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة ابو حمص ، يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، المهندسة هالة عبد الله مدير فرع هيئة الابنية التعليمية ، وأ عادل الطنيخى عضو مجلس الشيوخ ومسئولى مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة من الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية العسكرية والقيادات التنفيذية.

على جانب أخر قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة تفقدية اليوم بمركز ابو حمص لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث استهل الجولة بتفقد مركز شباب السلام بقرية دمسنا المقام على مساحة ٥٢٩٠م٢ وسيضم كافة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة لتقديم كافة الخدمات لشباب القرية.

من الجدير بالذكر أن مركز ابو حمص يشهد تنفيذ ٢٨ مركز شباب و جارى تنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع متنوع بواقع ( ٢٩ مدارس - ٣٧ وحدة صحية مركز طبى - ٢٦ مشروع صرف - ١٢ مياه شرب - ١٢ كهرباء - ١٨ طرق - ٦ تضامن- ٨٦ مشروع تأهيل و تبطين ترع ورفع كفاءة كبارى رى ) ومخطط تطوير ٧٧٠ منزل.