/663531/إدارة-منتدى-شباب-العالم-تفتح-باب-التسجيل-في-عروض-المسرح-لاستقبال-الموهوبين-من-كل-الجنسيات

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في العروض الفنية والثقافية بمسرح شباب العالم، وتوجه الدعوة لكل الشباب الواعد من أصحاب المواهب من مختلف الثقافات حول العالم للاشتراك في "مسرح شباب العالم"، والذي ينطلق هذا العام في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، يأتي ذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير 2022م. حيث تمتد فترة التسجيل لتجارب الأداء الخاصة بمسرح شباب العالم حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢١، ويتم ذلك من خلال ملء نموذج التسجيل عبرالموقع الرسمي لمنتدي شباب العالم

https://register.wyfegypt.com/

عن مسرح شباب العالم

مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية. انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم في عام ٢٠١٨ وحقق نجاحًا غير مسبوق، وهو ما شجع إدارة المنتدى على تكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم في عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم ٣٠٠ موهبة من ٢٧ جنسية مختلفة، وقدم ٤٤ عرضًا، كما استضاف المسرح أكثر من ١٢٧ جنسية، وقد تقرر عقد النسخة الثالثة لمسرح شباب العالم في عام ٢٠٢٢، ليكون منصة إبداعية لعرض أفكار شباب العالم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال الفكر والفن.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.