/663523/البالون-دور-موعد-حفل-الكرة-الذهبية-اليوم-بتوقيت-مصر

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية «البالون دور» مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر، بعدما تم إلغاؤه في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج "البالون دور".. موعد حفل الكرة الذهبية اليوم بتوقيت مصر:

ويشهد الحفل، تقديم مجموعة من الجوائز، على رأسها الكرة الذهبية التي تمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى "كوبا" لأفضل لاعب صاعد و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.

وينطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، مساء اليوم الاثنين ، في تمام الساعة التاسعة ونصف .

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

رياض محرز

نجولو كانتي

إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي

ماسون ماونت

هاري كين

جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج

نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش

بيدري

لوكا مودريتش

جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه

نيمار

روبين دياز

لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير

روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي

محمد صلاح

سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو

كيليان مبابي

فيل فودين

لويس سواريز

جيرارد مورينو.

قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.

ثيبوه كورتوا

ويأتي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والمنتخب البلجيكي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى عام 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

أُدرج حارس المرمى في قائمة من 10 مرشحين يتنافسون على الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الكرة الذهبية الذي سيقام اليوم 29 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

تصريحات جورجينيو

وقال لاعب تشيلسي في تصريحات لشبكة "Placar" البرازيلية: "نعم أعتبر نفسي مرشحًا للفوز بالجائزة، إنجازاتي وأدائي الموسم الماضي يشير إلى ذلك".

وأضاف: "لقد فزت ببطولة يورو 2020 مع إيطاليا بعدما حققت دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وهو أمر لم يفعله سوى عدد قليل من اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "بالتأكيد لست مثل رونالدو أو ميسي، أو نيمار ومبابي وغيرهم، ليس لدي أهدافهم ولا تمريراتهم، ولا ينبغي أن أقارن نفسي بهم، بالنظر إلى مركزي في الملعب".

واختتم: "أنا مقتنع بما قمت به، ومتأكد من أن لدي أوراق اعتماد جيدة للتنافس على الكرة الذهبية، وهو ما حققته من بطولات وأرقام مع منتخب بلادي وفريقي".