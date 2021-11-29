ميدو يهاجم ويفتح النار على «الكاف» بسبب إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع الأمم الافريقية

/663524/ميدو-يهاجم-ويفتح-النار-على-الكاف-بسبب-إقامة-كأس-العالم-للأندية-تزامنا-مع-الأمم-الافريقية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصدر فيفا بيانا رسمياً، يعلن فيه إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير لعام 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد حسام”ميدو”، نجم الزمالك السابق عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”اقامة كأس العالم للاندية تزامنا مع كأس الامم الافريقية فيه عدم احترام من الاتحاد الدولي للكرة الافريقية.. هل يستطيع الاتحاد الدولي اقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الامم الاوروبية او في نفس توقيت كوبا اميريكا؟ بالطبع لا!!

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بالدوحة، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه في عام 2006.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

أهداف غزل المحلة

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.