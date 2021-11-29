/663526/مها-عبد-الناصر-قانون-تنظيم-استخدام-التكنولوجيـا-الماليـة يربط-كل-الحقوق-ويحافظ-عليها

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، قائلة، أننا تأخرنا فى صدوره، نظرا لأنه يحل العديد من المشكلات التى تتعلق بالمنصات مثلما حدث من قبل فى أزمة أوبر وكريم.

دوت الخليج

جاء ذلم خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

مها عبد الناصر: قانون تنظيم استخدام التكنولوجيـا الماليـة يربط كل الحقوق ويحافظ عليها

وأضافت عبد الناصر، ان أزمة أوبر وكريم، كانت بسبب عدم وجود تشريع ينظم التعامل مع مثل هذه المنصات ويضمن حقوق المتعاملين، وتأمينها وحماية سرية البيانات.

وتابعت، ان هذا القانون يربط كل الحقوق ويحافظ عليها، تحت اشراف هيئة الرقابة المالية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.