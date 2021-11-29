بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة..بسمة وهبة تطمئن الجمهور على حالتها

/663529/بعد-تعرضها-لأزمة-صحية-مفاجئةبسمة-وهبة-تطمئن-الجمهور-على-حالتها

حرصت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية المفاجئة التي نتجت عن فقدان توازنها أثناء تقديم حلقة برنامجها “90 دقيقة”، على طمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات الحالة الصحية لبسمة وهبة

وكتبت بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “الحمد لله.. أزمة وعدِّت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجِّينا”.

مرض بسمة وهبة

يُذكر أن بسمة وهبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال الفاصل الإعلاني لبرنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحو، وكشف المسؤول عن صفحة الإعلامية عن نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا محبي ومتابعي الإعلامية بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشر صورة للإعلامية وهي على فراش المرض من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا : «بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث إنها نُقلت إلى الرعاية المركزة».

وكشف مدير تحرير برنامجها لبرنامج «et بالعربي»، تفاصيل وعكتها الصحية، قائلاً :«بسمة تعرضت لإغماء وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء الفاصل الثاني من البرنامج وتم نقلها إلى مستشفى».

وأضاف : «وخضعت لعدة فحوصات وتبين أنها ذبحة صدرية، وتم نقلها على الفور إلى الرعاية المركزة، وهي حتى الآن ما زالت في العناية».

بسمة وهبة تشعل النيران على الفنان هاني شاكر

في سياق أخر، أشعلت الإعلامية بسمة وهبة، النيران في وجه الفنان هاني شاكر، موجه له انتقادات لاذعة ومسيئة، بعد قراره الأخير بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء بشكل نهائي لعدم اجتيازهم الاختبارات الخاصة بعضوية النقابة.

ونشرت بسمة وهبة صورة الفنان هاني شاكر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها: «حضرتك عارف إن فيه بعض أغاني الراب أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات توقعت من نقيب الموسيقيين المصري أن يستشهد بمطربي فرق الموسيقي العربية لا أن يحدثنا عن قيمة فن الراب لأن أبن حضرتك وزوجه حضرتك بيحبوه».

وتابعت: «حضرتك نقيب الموسيقيين في دولة أسمها مصر يعني تاريخ الغناء فيها أكبر وأعظم وأهم من إن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان اسرتك بتحبه أين العدل يا معالي النقيب».