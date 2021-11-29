/663532/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-القادمة-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته القادمة أمام نظيرة نيس، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 12/1 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

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وفاز باريس سان جيرمان على سان إتيان بنتيجة 3/1، وأحرز أهداف الفريق الباريسي ماركينيوس هدفين ودي ماريا هدف، في الظهور الأول لسيرجيو راموس.

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً برصيد 40 نقطة، وخلفه نيس بـ 26 من النقاط.

وشهدت مباراة اليوم في التشكيل الأساسي الظهور الأول للإسباني سيرخيو راموس، منذ انضمامه في الإنتقالات الصيفية الماضية.

افتتح سانت إيتيان سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق دينيس بوانجا.

أهداف باريس سان جيرمان في المباراة:

وعاد باريس في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق البرازيلي ماركينيوس من خلال كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لونيل ميسي على رأس ماركينيوس الذي سددها داخل الشباك.

عاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الثاني في المباراة لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، من خلال تمريرة سحرية رائعة من ميسي إلى دي ماريا يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

وسجل البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ميسي من الطرف الأيسر إلى ماركينيوس سددها برأسه داخل الشباك.

أُصيب النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا إصابة مروعة خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الفرنسي.

وخرج نيمار في الدقيقة 80 بعدما أصيب بإلتواء شديد، لم يستطيع على أثارها استكمال اللقاء، وتم نقله للمستشفى فوراً لعمل الفحوصات الأولية حول إصابته المروعة.

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.