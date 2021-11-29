/663533/في-إطار-اجتماعات-مدريد-العسومي يوقع-اتفاقية-هي-الأولى-من-نوعها-بين-الاتحاد-البرلماني-الدولي-وبرلمان-إقليمي

في إطار اجتماعات الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حاليا في العاصمة الأسبانية مدريد، وقع معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اتفاقية تعاون فني بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى بين الاتحاد وبرلمان إقليمي، وقعها عن الاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد.

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وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبشكل أكثر تحديداً، تنظم الاتفاقية التعاون بين الجانبين في أربعة مجالات رئيسية، الأول: بناء برلمانات قوية وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، والثاني: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والثالث: حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والرابع: مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

العسومي يوقع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان إقليمي

وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد السيد مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أنه وجَّه القطاعات المعنية في الاتحاد للعمل على سرعة تنسيق التعاون مع البرلمان العربي في هذه المجالات الأربعة من أجل بدء تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة ونقطة تحول نوعية في العلاقة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وبدوره، أكد رئيس البرلمان العربي اتفاقه التام مع "مارتن" بشأن ضرورة الإسراع في وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ على أرض الواقع، مضيفاً أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء تتويجاً للعديد من خطوات التعاون البناء بين المنظمتين على مدار الأشهر القليلة الماضية، التي شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة لرئيس البرلمان العربي مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز التعاون المؤسسي مع البرلمان العربي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية، معالي النائب السفير عبدالله العيفان، ومعالي النائبة إحسان بركات أعضاء البرلمان العربي، كما حضر التوقيع عدد من قيادات الاتحاد البرلماني الدولي.