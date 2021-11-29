/663534/عضوة-صحة-النواب-توضح-مكاسب-معاهدة-المؤسسة-لوكالة-الأدوية-الإفريقية

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة يوم الأحد، على معاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا يحقق العديد من الأهداف ويتمثل الهدف الرئيسى لها فى تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية.

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واكدت عضو مجلس النواب انها خطوة هامة في زيادة واتساع رقعة العلاقات الجيدة مع دول القارة الأفريقية، والذى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ولايته الأولى لاستعادة دور مصر المحورى فى قارة أفريقيا، واتساع وزيادة الميزان التجاري بين مصر ودول أفريقيا لصالح مصر خاصة فى مجال الدواء.

ميرفت عبد العظيم توضح مكاسب معاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية

وأشارت عبد العظيم الي انه ترجمة حقيقية لرؤية الحكومة المصرية، والتى تزامنت مع قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة الدواء المصرية ومدينة الدواء، وأمام مصر فرصة تاريخية لاستعادة القوى الناعمة بجميع دول أفريقيا بتبني فرصة علاج مرضى فيروس سى بأفريقيا، خاصة بعد مبادرة الرئيس السيسي بعلاج فيروس سى بمصر والقضاء عليه وإعلان مصر خالية من فيروس سى بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وتقضي المعاهدة بأن تُقيم وكالة الأدوية الإفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع کل من: منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأي وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، أو غيرها من المؤسسات التي تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة في تحقيق أهدافها.