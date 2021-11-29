عاجل- الرئيس السيسى يتفقد أجنحة معرض «إيديكس 2021»

جدة - نرمين السيد - وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التقاط صورة تذكارية مع الحضور للمعرض، ورحب بهم مؤكدا أن الحضور الضخم وحسن التنظيم، وحجم وقدرة الشركات المشاركة يعكس أهمية التواجد فى هذا المعرض، معربا عن تهنئته للمشاركين فى المعرض.

وعبر الرئيس السيسى عن شكره للقائمين على التنظيم الرائع والجهد المبذول فى معرض إيديكس، معربا عن تمنياته بالتوفيق لكل الشركاء فى المعرض، والإقامة الطيبة للمشاركين فى مصر فى هذا الوقت من العام.

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

والمعرض يضم 21 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.

كما يشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

ويأتى المعرض فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر.