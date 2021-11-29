معهد الفلك يعلن موعد غرة شهر جمادى الأولى

جدة - نرمين السيد - حددت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجرى الحالى 1443 يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر المقبل وعدته 30 يوما.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريح اليوم الاثنين، إن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة فى الساعة التاسعة والدقيقة 43 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر 1443هـ الموافق 4 ديسمبر المقبل (يوم الرؤية). وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 10 دقائق، وفى القاهرة لمدة 8 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (7 – 10 دقائق). وأوضح القاضى أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 21 دقيقة).

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