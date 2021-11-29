وزير الدفاع: مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة لحماية شعبها وأراضيها والحفاظ على السلام

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أن مصر تسعى دائما لامتلاك مقومات القوة من أجل حماية شعبها وأراضيها والحفاظ على السلام.
وقال الفريق أول محمد زكي في كلمته خلال افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على أرضها في أمن واستقرار، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.
وأضاف أن الواقع الحالي في العالم أجمع يؤكد أن السلام لابد له من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استمراره.
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