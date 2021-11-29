/663537/كنت-بتفرج-بس-ومساومتش-حد-اعترافات-مصور-الفتيات-بحمام-مطعم-مدينة-نصر

تواصل نيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الأثنين، التحريات اللازمة مع العامل المتهم بتصوير الفتيات داخل حمام مطعم شهير، وقال المتهم أنا كنت بتفرج بس ومورتش حد الفيديوهات ومساومتش حد على ده.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العامل المتهم بتصوير الفتيات داخل حمام مطعم شهير

بهواية الشفاط

وقال المتهم أمام رجال المباحث، تبريرا لأرتكابه لواقعة التصوير خلسة، مشيرا إلى أنه زرع الهاتف بهواية الشفاط بسقف حمامات السيدات لتصويرهن قائلا: " أنا كنت بتفرج بس ومورتش حد الفيديوهات ومساومتش حد على ده"، وعثر بهاتف العامل النظافة المتهم على 4 فيديوهات يظهر خلالها السيدات ممن دخلن حمام المطعم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة المثيرة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، إشارة من إحدي سيدات يفيد بأنها خلال وجودها في مطعم من مطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، زهلت ربة المنزل بوجود كاميرا مراقبة للتجسس بحمام السيدات موجودة في شفاط في الحمام، واستغاثت ربة منزل بزوجها والموجودين بالمطعم، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، واستمع رجال المباحث لأقوال الضحية والشهود، وعثر على الموبيل ووجد عليه فيديوهات لسيدات أخري.

وفي سياق آخر أمرت نيابة العامة بحلوان، بإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم سيدة بتهمة خطف شخص واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بعد تهديده بفضحهم بفيديوهات مخلة لابنتهم.

التحريات الأولية

وأوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن هذا شخص أقام علاقة جنسية مع الفتاة وصوّرها في أوضاع مخلة، وبعد ذلك طلب من زوجة أبيها، إقامة علاقة جنسية معها وابتزها وهددها بفضح العائلة بالفيديوهات ولما لم تمتثل لطلباته ونشر الفيديوهات، وعلى الفور توجهت وأخبرت زوجة الأب والد الفتاة وقال لها مش هسيبك في حالك، وخططا معًا لاستدراج الشاب واختطافه واستعانا بسائق «توكتوك»، واصطحبا الشاب إلى مكان ناءٍ وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا لكفِّه عن التهديدات بفضح العائلة الفتاة.

إجباره على توقيع إيصالات أمانة

والجدير بالذكر أن بعد إطلاق سراح الشاب المتهم، توجه الشاب إلي قسم شرطة التبين ووعلى الفور حرر محضرا بالواقعة، يتهم فيه والد الفتاة وزوجته وصديقهما باستدراجه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، تم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي استمعت إلى أقوال طرفي المشكلة، وبعد ذلك أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا بعد تصالحهم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، إخطارا من م. أ، 35 سنة، يفيد فيه بقيام 3 أشخاص بخطفه وتصويره عاريا وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، وكشفت التحريات الأولية إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

المتهمون

واعترفا المتهمون أمام رجال المباحث أن الضحية أقام علاقة جنسية مع ابنة أحدهم، ومحاولة ابتزاز زوجة أبيها، بفضح العلاقة لعمل علاقة جنسية معها هي الأخرى.