/663539/حسانين-توفيق-إيديكس-2021-رصيد-جديد-يضاف-لقدرات-مصر-الدفاعية-ويعزز-من-مكانتها-الدولية

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهورى، أن معرض إيديكس 2021، انطلاقة مصرية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية والصناعات الحربية حول العالم، كما أنه آلية دولية لعرض أهم الوسائل العسكرية الفاعلة فى مجال الأمن المعلوماتى،مشيرا إلى حضور مصر الجيد الذى تجلى على نحو مثالى عبر أحدث منتجات وزارة الإنتاج الحربى وجهاز الصناعات والخدمات البحرية والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات.

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جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الاثنين، مؤكدًا على أن مصر تواصل بناء مجدها العسكرى لبناء أعلى معدلات الكفاءة عبر امتلاك أحدث النظم التسليحية الدفاعية، وتفيض مصر بعطائها العسكرى لحماية أهداف الأمن والسلام الدولى كخيار استراتيجيى وطنى، مشيرا إلى أن مكانة مصر العسكرية مهدت الطريق لإقامة أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر إيديكس 2018،و أشادت بنجاحه كافة الجهات الدولية المتخصصة ومن جديد تتوالى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى التخطيط والإعداد والتجهيز من أجل أن نرى اليوم إيديكس 2021 .

ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ ، إلى أن إيديكس 2021 منصة عالمية لاستعراض أكبر وأحدث الآليات والأساليب والمعدات التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والجوية والبحرية، كما أنه معرض عالمى لدعم المساعى الدولية لمجابهة المخاطر التحديات الأمنية العالمية بتخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات العسكرية والحلول التقنينة فى مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.

حسانين توفيق: إيديكس 2021 رصيد جديد يضاف لقدرات مصر الدفاعية ويعزز من مكانتها الدولية

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إيديكس 2021 هو رصيد جديد يضاف إلى قدرات مصر الدفاعية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى كما يساهم بشكل فعال فى تنشيط السياحة المصرية حيث أنه حدث عالمى يعزز قدرات القوات المسلحة المصرية فى تسويق منتجاتها فى مجال الصناعات الدفاعية وآليات مجابهة المخاطر حفاظا على الأمن الإقليميى واستقرار الدولة.