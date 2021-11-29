/663540/تعرف-على-جهود-أمن-المنافذ-لمنع-التهريب-خلال-24-ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، بالتنسيق مع كافة الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة، حملات مكبرة نتج عنها تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وكانت أبرزها ضبط (4) قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط (10) قضايا أمن عام، وضبط (1298) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (2) قضية تهريب مخدرات. وتنفيذ (331) حكم قضائى متنوع، وضبط (5) قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 10 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

قطاع أمن المنافذ

ويأتى ذلك في آطار الحملات، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتابعت الأجهزة بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ونجحت خلال 24 ساعة، في ضبط 56 قطعة سلاح نارى، و158 قضية مخدرات وتنفيذ 47807 أحكام قضائية متنوعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في سياق آخر قررت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل شقيقته في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، دفاعًا عن الشرف، كما طلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

اكتشف حملها سفاحًا

وأتضح من التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المتهم ترك بلدته بمحافظة أسيوط وجاء إلى القاهرة للبحث عن شقيقته، وعندما وجدها بالقاهرة اكتشف حملها سفاحًا من شاب، فأقدم على قتل شقيقته داخل الشقة التى شهدت الجريمة، كما أتضح أنه ظل يبحث عنها نحو 4 سنوات حتى وجدها وقتلها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المرج من الأهالى، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالمرج، وبالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة فتاة، وأتصح من خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن شقيقها من أقدم على قتلها، وتم القبض عليه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.