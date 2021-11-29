/663541/موعد-مباراة-ريال-مدريد-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمباراته المقبلة أمام نظيرة أتيليتك بيلباو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، يوم 12/1 من الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة:

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2/1 على ملعب "سنتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الليجا الاسبانية.

وقدم ريال مدريد لقاء قوي على ملعبه وبين جماهيره بعدما تم تجديده مؤخراً، وأستطاع أن يحسم المباراة لصالحة بعدما حاول من خلال فرص كثيرة لينجح في الأخير أن يحسم اللقاء لصالحة.

وأفتتح الأهداف رافا مير لإشبيلية في الدقيقة 12 من المباراة، ثم رد ريال مدريد بهدف التعادل عن طريق النجم كريم بنزيما بالدقيقة 32، وكانت أن تنتهي المباراة بالتعادل قبل أن يحرز اللاعب الشاب فينسيوس جونيور هدف قاتل للنادي الملكي بتصويبة صاروخية في الدقيقة 87.

وبذلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 33 منفردا بالمركز الأول بجدول الترتيب، بينما ظل فريق إشبلية عند لنقطة رقم 28 بالمركز الرابع.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

لونين، لويس لوبيز، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، فالفيردي، يوفيتش، لوكاس فاسكيز، إيسكو، ماريانو، كامافينجا، إسماعيل بلانكو.

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.

بثنائية كريم بنزيما ريال مدريد يحقق الفوز على شاختار بدوري الأبطال

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وشختار دونتيسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.