/663542/تفاصيل-وفاة-ثلاثينية-أثناء-عبورها-السكة-الحديد-بالبدرشين

تواصل النيابة العامة بالبدرشين، اليوم الأثنين، التحريات حول واقعة وفاة فتاة ثلاثينية، صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد، وطلبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات الأولية لكشف غموض وتفاصيل الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة سيدة ثلاثينية خلال عبورها السكة الحديد بالبدرشين

دهسها قطار

وأوضحت التحريات الأولية، أنها أثناء عبور فتاة ثلاثينية قضبان السكة الحديد، في البدرشين دهسها قطار مما تسبب في وفاتها في الحال.

محاولة عبور شريط السكة الحديد

ولفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين، جراء اصطدام القطار بجسدها حال محاولة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بقرية مزغونة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأحد الأشخاص بقرية مزغونة بدائرة المركز، وبالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة سيدة في بداية العقد الثالث من عمرها.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية، وأتضح أنه خلال محاولة المتوفاة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة فوجئت بقدوم القطار الذي اصطدم بجسدها ولقيت مصرعها في الحال، وأشارت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.