/663543/انتقادات-نيابية-حادة-للحكومة-بسبب-حالة-التردي-في-شبكات-الاتصالات

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، انتقادات حادة للحكومة بسبب حالة التردي في شبكات الاتصالات سواء الإنترنت أو المحمول، مشددين على ضرورة التصدي لهذا الأمر وتحسين حالة الشبكات.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية. وقال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب: بالأمس بعمل توكيل في المجلس انتظرت ساعتين لأن السيستيم واقع، بالأمس في مكتب الشهر العقاري في مجلس النواب الموقر انتظرت ساعتين أو ساعة ونصف علشان السيستيم واقع".

وتابع: توجد مشكلة كبرى في الشبكات يجب حلها"، مضيفًا "التعليم عن بعد سمة من سمات العالم الآن كيف نكون في الجمهورية الجديدة ونقول السيستيم وقع. أما النائب جازي سعد فتحدث عن سوء خدمات الاتصالات في سيناء وقال "توجد أماكن في سيناء بلا اتصالات بينما نلقط إشارات شبكات سعودية، نتمنى العمل على علاج هذه المشكلة".