/663545/النائبة-أمانى-الشعولى-عن-لقاء-وزير-الدفاع--مصر-فخورها-بجيشها-وشرطتها-فيديو

تحدث النائبة أماني الشعولي امين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن تفاصيل لقاء نواب مجلس الشيوخ والنواب، بالفريق أول محمد محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذى عقد أمس السبت بمجمع الإصدارت المؤمنة والذكية، وبحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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وأشارت أن اللقاء كان في غاية الاهمية، مشيرة إلى انه بعث شعور للكل الحاضرين أن مصر قوية بجيشها وقواتها المسلحة، منوهة أن الرئيس السيسي أوفى بوعده، وجعل مصر من اعظم الدول في العالم.

واوضحت النائبة أماني الشعولي أن لقاء وزارة الدفاع كان مثمر واستعرض فيه كل العمليات التي تقوم بها الدولة لحماية مقدراتها ومواجهة التحديات القائمة سواء داخلية أو خارجية.

النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الجامعات الأهلية

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

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واكتفى وكيل المجلس، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة. وبدأ المجلس في نظر 4 تقارير للجنة الشئون الاقتصادية بشأن اتفاقيات دولية. ووفقًا لتقرير لجنة التعليم بشأن قانون الجامعات الخاصة، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الجامعات الأهلية

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر