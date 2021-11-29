/663546/سيلمان-وهدان يتحفظ-علي-عدم-حضور-وزير-الاتصالات-الجلسه-العامة-وينتقد-ضعف-الشبكات

أكد النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ، ان الجميع هدفه النهوض بالدولة المصريه وان مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” المنظور امام امام البرلمان اليوم ، جيد جدا والعالم كله يشهد طفرة في التكتولوجيا ولكن احنا هل هنصدر قوانين ولاتطبق .

وتحفظ وهدان خلال الجلسه العامة اليوم علي عدم حضور وزير الاتصالات الجلسة العامه اليوم موكدا لابد ان يكون موجود لانه ببساطه معندناش بنية اساسيه جاهزه لتطبيق القانون ، وجهاز الاتصالات والشبكات واقعه والمحافظات الحدوديه مفيش شبكات اذا فيه خلل . وتساءل وهدان هل هذا القانون سيطبق علي مصر ام علي جزء من مصرفي ظل العمليه الللي انا شايفها الخلل الموجود في الاتصالات الدولة تتحول الي الشمول المالي والرقمنه اين وزير الاتصالات وفين مراقبتهم علي شركات المحمول

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