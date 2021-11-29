رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن تعيين رالف رانجنيك مديراً فنياً

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعادل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة رقم 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قمة الجولة هي الاهتمام الكبير للمشجعين والمتابعين، خاصة أنها المباراة الأولى للمدرب المؤقت مايكل كاريك في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق اولي جونار سولشاير.

وسيطر تشيلسي على مجريات اللقاء، ولكن لم يتمكن من تحقيق الفوز وذلك بسبب الصلابة الدفاعية للشياطين الحمر.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة مستمرة من لاعبي تشيسي ولكن دون تسجيل أي أهداف، ولجأ مانشستر يونايتد للدفاع للخروج بالنتيجة السلبية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني فاجئ مانشستر يونايتد أصحاب الأرض، وسجل جادون سانشو الهدف الأول للشياطين الحمر بعد خطأ كارثي من جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي.

وحصل فريق تشيلسي على ركلة جزاء لصالح تياجو سيلفا، وحولها جورجينيو داخل الشباك معلنا عن التعادل المستحق.

واستمر ضغط فريق تشيلسي من أجل إحراز الهدف الثاني ولكن ظلت المباراة متكافئة بين الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بيان مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن "سولشيار سيظل دائماً أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50