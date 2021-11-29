/663549/محمد-الصمودي-منهج-رابعة-ابتدائي-أكبر-من-استيعاب-عقول-الأطفال-والوضع-يحتاج-لإعادة-نظر-فيديو

قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، انه تقدم بطلب احاطة بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية.

دوت الخليج

وأشار النائب محمد سعد الصمودي خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أنه تمت مناقشة طلب الاحاطة بحضور نائب وزير التعليم، منوها أن هذا الامر يمثل أهمية كبيرة للأهالي نظرا لصعوبة المناهج التي يتم تدريسها لأبنائهم .

وتابع ان هذا المنهج اكبر من استيعاب عقول الاطفال، لذلك تمت المطالبة بتشكيل لجنة لبحث الموضوع، وتمت الاستجابة لهذا الموضوع وسيتم استدعاء وزير التربية والتعليم، لبحث هذا الأمر الذي شغل الراي العام في مصر.

النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الجامعات الأهلية

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

دوت الخليج

واكتفى وكيل المجلس، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة. وبدأ المجلس في نظر 4 تقارير للجنة الشئون الاقتصادية بشأن اتفاقيات دولية. ووفقًا لتقرير لجنة التعليم بشأن قانون الجامعات الخاصة، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الجامعات الأهلية

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر