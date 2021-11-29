محافظ القاهرة يتفقد حميات العباسية (صور)

جدة - نرمين السيد - زار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.





وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات، أو المسار المخصص لعيادات الكورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى التى تتم بالتعاون مع المجتمع المدنى، ومن بينها تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة باستقبال الطوارئ، والذى يضم 10 أسرة جديدة لخدمة مرضى كورونا. وتفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد، والذى يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية، ويتم تجهيزه لاستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسى جديد.. بالإضافة لضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع. وتضم أعمال التطوير انشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة، كما تم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة C.RAM الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، كما تم رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، كما تم تزويد المستشفى بسيارتين جديدتين أحدهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى.

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