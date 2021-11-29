وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ومدير الأكاديمية للتدريب يفتتحون 13 مركز...

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم ، 13 مركز تكنولوجي بمراكز المحافظة من خلال الفيديو كونفرانس بمقر مركز استدامة التدريب والتطوير بالديوان العام للمحافظة ، والمراكز التكنولوجية الجديدة في الوحدات المحلية بكل من الرياض وسيد سالم وقلين ودسوق وبلطيم وفوة وكفر الشيخ وبيلا والحامول ومصيف بلطيم وسيد غازي ومطوبس وبرج البرلس ، حيث تسعي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحسين مستوي تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة في العديد من المجالات المتعددة مثل إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وغيرها من الخدمات، ومن خلال الاستعلامات يحصل المواطن على رقم ومن خلال النداء الآلي يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد، للاستجابة لكل مطالبة وإنهاء الخدمات التي يطلبها دون التوجه للموظفين في باقى الإدارات بالمركز التابع له.

جاء ذلك بحضورعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح شحاته مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

ومن جانبه شدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ثورة الإصلاح الإدارى التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية وتوفير خدمات رقمية متميزة في كافة المجالات .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى التعاون القائم بين الوزارة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية وميكنتها في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، بالإضافة إلى إطلاق وتشغيل بوابة الخدمات المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الوزارة لتطوير خدمات المواطنين للحصول عَلِي الخدمات بصورة مميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ، لافتا الي انه تم توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في المراكز التكنولوجية .

وقال اللواء جمال نور الدين أنه المقرر أن تساعد المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق و فصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات ، والتيسير في إنهاء خدمات المواطنين، وحل مشاكلهم من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية ، وتعظيم موارد الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت.

وعقب ذلك استعرض اللواء محمود شعراوي واللواء جمال نور الدين والدكتورة رشا راغب آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر الفيديو كونفرانس بمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس ، حيث تم الاستماع الي عرض حول معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية وخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاع الغاز الطبيعي .

حيث أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يجرى تنفيذه في 18 قرية و5 وحدات محلية و187 تابع بمركز مطوبس ، حيث يجرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات منها الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات والطرق والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية .

وأوضح " شعراوى " إن إجمالي مشروعات الصرف الصحى حوالى 48 مشروع بتكلفة حوالى 360 مليون جنيه ، كما بلغت إجمال مشروعات مياه الشرب حوالى 21 مشروع بتكلفة حوالى 194 مليون جنيه ، كما يجرى تنفيذ مشروعات في قطاع التربية والتعليم بحوالي 85 مشروع بإجمالى تكلفة حوالى 270 مليون جنيه ، كما سيتم إنشاء 5 مشروعات خاصة بالمجمعات الخدمية لخدمة المواطنين بتكلفة إجمالية حوالى 46 مليون جنيه ، وفيما يخص مشروعات الري والكبارى وتبطين الترع والمجارى المائية حيث يتم تنفيذ 28 مشروع بإجمالى تكليفة 140 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إقامة 5 مشروعات خاصة بالمجمعات الزراعية وذلك بتكلفة 45 مليون جنيه وتم توفير حوالى 141 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة بمركز مطوبس ,كما تم توفير حوالي 2304 فرصة عمل مؤقتة من العمالة المحلية لابناء مركز مطوبس .

ومن جانبه قال محافظ كفر الشيخ ان قرى مركز مطوبس تشهد تنفيذ المشروعات الجارية في مبادرة حياة كريمة عَلِي قدم وساق في مختلف القطاعات الخدمية حيث تمثل القري التي ستشهد تلك المشروعات 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و565 ألف و20 نسمة حيث تم البدء في 128 مشروعات من مشروعات مبادرة حياة كريمة البالغ عددهم 588 مشروعا، وتم الانتهاء من 12مشروعاً متنوعا بالقرى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ان وحده الجيومكانية تقوم بالمتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ المشروعات وعمل خريطة تفاعلية لها وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، كما وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث،أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها.

وأشار اللواء جمال نور الدين إلي أنه يتابع الأعمال بالمشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس بصفة يومية، مؤكداً على حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين ترع مطوبس، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطري في نفس المبني .

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إقامة 19 مشروعاً خاص بالغاز الطبيعي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة منازل القرى ، كما سيتم اقامة 15 مشروعا خاص بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط انترنت فائقة السرعة للمنازل ،كما تم إدراج 144 طريقاً لإعادة تأهيلها ورصفها، كما سيتم إقامة 93 شروعاً خاص بقطاع الكهرباء والإنارة العامة وتم البدء بمشروعين منهم بتكلفة مليار و193 مليون جنيه ، وسيقام 12 مشروعاً تنموياً ،و9 مشروعات في قطاع تحسين البيئة ،و12 مشروعاً خاصاً بقاع تدعيم الوحدات .

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم انشاء 16مشروعاً خاص بقطاع الري والموارد المائية تم البدء في 11مشروعا وتم الانتهاء من 5 مشاريع بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، ،و7 وحدات إسعاف تم البدء في اقامة 4منهم، و24 مشروعاً خاص بالقطاع الأزهري وسيتم اقامة 13 كوبري تم البدء فيها ،كما سيتم ،5 مجمعات خدمية ،و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية ،و5 مشروعات خاص بالمجمعات الزراعية والبيطرية، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية ،بإجمالي 588 مشروعاً.