القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر ختان الإناث

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين ٢٩ نوفمبر حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" بمركز ايتاى البارود بقرى صفط الحريه .. معنيه .. نكلا العنب .. أرمنيا و مركز ابو المطامير زاويه صقر .. النمريه و كوم الفرج و مركز دمنهور نفره وسنهور و الابعاديه وشرنوب المحافظة ، واستهدفت الحمله ٤٠٠٠ سيدة و ٣٠٠٠رجل و ٣٢٤٠ طفل باجمالي ١٠٢٤٠ مستهدف بمشاركة عدد ٥٠ رائدة

وتأتي الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسه المهندسه زكيه رشاد مقرره فرع المجلس القومى للمرأه بالبحيره

خلال الفترة من ٢٧-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ ، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى ابريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث.