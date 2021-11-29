وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدون إدارة التخطيط والتنمية ووحدة نظم...

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب،

مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة والتي تضم 4 إدارات هى إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والتي تم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، وتشمل كافة القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

واستمع الوزير والمحافظ والدكتورة رشا راغب الي شرح تفصيلي حول مكونات الإدارة والأدوار التي تقوم بها وموقف الاحوزة والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة ، كما تم عرض تجربة محافظة كفر الشيخ في تحديث المخططات التفصيلية للقري وكذا منظومة تعديل المخططات التفصيلية لمدن وقري المحافظة ، كما تم عرض مشروعات وتصميمات ادارة التنسيق الحضاري وما تم تنفيذه منها والجاري اعداده بالاضافة الي مشروعات ادارة تطوير العشوائيات سواء بالمناطق الغير مخططة وما تم تنفيذه والجاري اعداده للتنفيذ .

كما استمع للوزير والمحافظ و المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب،

الي شرح تفصيلي من مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم بمتابعة مشروعات الإدارة عَلِي أرض الواقع وتنفيذها طبقا للمعايير والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بالتنسيق الحضاري ومشروعات العشوائيات .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية وهي من بين الوحدات الهامة بالمحافظة والتي شهدت إنشاء وتطوير كبيرين، فمن خلالها تم توحيد دورات العمل في الوحدات التي تعمل بكوادر بشرية متشابهة في الخلفية العلمية التخصصية، وتستخدم بيئة نظم المعلومات الجغرافية ، ووحدة شبكات المرافق، والأعمال المساحية، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية بقصد توحيد شكل وبناء قواعد البيانات الرقمية المكانية، وتجهيز مقر مناسب بأحدث الشبكات والخوادم وأجهزة الحاسب.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب الي شرح تفصيلي حول آليات عمل الوحدة والجهود التي حققتها خلال الفترة الماضية فيما يخص التصدي للتعديات عَلِي أراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض المحافظة وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي ، بمعدات التطوير والتحديث التي شهدتها محافظة كفر الشيخ في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات .

وقال " شعراوي" أن الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى حيث تعمل وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية علي رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

وقال وزير التنمية المحلية ، إن الوحدة تقوم بالمساعدة أيضاً في حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن وجعله جزء من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى.

وأكد اللواء محمود شعراوي عَلِي أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الدولة في العديد من الملفات المهمة وعلي رأسها ملف التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع عَلِي أرض المحافظة .

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ان المحافظة حرصت

على عدم التعارض مع منظومة المتغيرات المكانية للبيئة المعلوماتية ، وتكامل قواعد البيانات المكانية، ودعم اتخاذ القرار التنموي و التخطيطي الخاص بالمحافظة، والقدرة على إدارة الملفات الهامة في المحافظة " مراقبة الأحوزة العمرانية المعتمدة، بناء ومراقبة قواعد بيانات أملاك الدولة ، وإدارة ومراقبة حدود نطاق التصالح والتوحيد من خلال التحليلات المكانية لملف التصالح في المحافظة ، وميكنة الخدمات التي تقدم للوحدات المحلية من خلال 15 خدمة تم ميكنتها.

وأضاف نور الدين أن المركز يقدم خدمات عدة منها شهادات تسجيل رخص المباني بأنواعها "انشاء ، هدم ، تعلية ، ترميم ، تعديل، اضافة ، تصالح"، وشهادات تسجيل رخص الأشغال والأكشاك وتجديدها، وشهادات تسجيل رخص محطات تقوية المحمول، وشهادات تسجيل طلبات توصيل المرافق، وشهادات تسجيل تنفيذ الإزالة ، بالإضافة الى خدمات الأعمال المساحية وأعمال الكشف عن المرافق بقصد تقديم أفضل خدمة بأحدث الأجهزة المساحية للمواطنين والجهات وتعمل على توحيد النظام الاحداثي بما يتوافق مع الأنظمة العالمية وتضمن تحديد الالتزام بمنسوب سطح مناسب إلى مستوى سطح البحر لمراعاة موقع المحافظة علي البحر المتوسط وبحيرة البرلس مع مراعاة عدم التعارض مع الضوابط الفنية مع مديرية المساحة ويتم التنسيق مع المديرية بشكل دوري ومنتظم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الفكرة الأساسية للعمل في الوحدة ترتكز على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة إلى خدمات مكانيه مرتبطة بالموقع (الإحداثيات) من خلال فريق عمل ميداني ومكتبي لتحقيق المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود الأحوزة العمرانية و المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تحليل مواقع تلك الخدمات وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة لدعم القرار التخطيطي والتنموي، وتعظيم الاستفادة والتأكيد على فاعلية تقارير المتغيرات المكانية من خلال الترخيص على المخالفات التي تم رصدها، واستدامة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا هام وحيوي للمحافظة ويحقق مراقبة جودة تنفيذ القانون، ودعم المحافظة بكوادر بشرية في قطاع تكنولوجي هام تنفيذا لتوجهات الدولة في الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وأوضح المحافظ إنه تم توفير

الإمكانيات الفنية من مواردها الخاصة لتدعيم وحدات "نظم المعلومات الجيومكانية ، وحدة شبكات المرافق ،وحدة الأعمال المساحية "، وتعمل جميعها باستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية بفكرة وجود معمل مشترك يعمل على توحيد قواعد البيانات بنفس نظام الإحداثي وإتاحتها لإدارات المحافظة والجهات الخارجية .