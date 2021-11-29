5 ملايين و105 آلاف و400 جرعة من لقاح «جونسون» تصل مصر اليوم

قالت هيئة الشراء الموحد إنه من المقرر وصول شحنة لقاح جديدة إلى مطار القاهرة اليوم بواقع 5 ملايين و105 آلاف و400 جرعة من لقاح جونسون كهدية من إيطاليا وفرنسا، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.
ولفتت هيئة الشراء الموحد إلى أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وناشدت هيئة الشراء الموحد، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
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