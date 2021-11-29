/663547/نائب-أسيوط-بمناقشات-التكنولوجيا-المالية--مفيش-سيستم-على-طول-واقع

وجه عضو مجلس النواب عن أسيوط النائب مصطفي بدران اللوم إلى الحكومة بسبب عدم وجود شبكات الإنترنت جيدة باستمرار، مشيرا إلى أن الموظف عنده كلمه واحدة دائما "السيستم واقع".

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية. وقال بدران إن محافظات الصعيد محرومة تمام من التكنولوجيا وشبكات الانترنت، مشددا على ضرورة توفير البنية التحتية أولا ثم نقوم بعمل

نائب أسيوط: "مفيش سيستم على طول واقع وأنا جلست ساعتين علشان أعمل توكيل في الشهر العقاري بالمجلس" تكنولوجيا.

وأشار إلى أن السيستم دائما واقع وخارج الخدمة، ضاربا مثلا أنه بالأمس استمر اكثر من ساعتين علشان يعمل توكيل في الشهر العقاري الموجود داخل المجلس يعني السيستم واقع وهو جنب المجلس يبقى ايه الوضع". ويستهدف مشروع القانون المعروض تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.